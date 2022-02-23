ВЭБ не откажется от своей миссии из-за санкций

ВЭБ продолжит выполнят обязательства, несмотря на санкции, сообщили в госкорпорации. Даже с усилившимся давлением структура продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, а также защищать свои права и интересы согласно законам тех стран, где реализуются проекты ВЭБ. Миссия по развитию экономики РФ останется неизменной.

Ранее сообщалось, что из-за признания РФ республик Донбасса ВЭБ и 25 его "дочек" были включены в так называемый SDN-list, предусматривающий наиболее жесткие санкционные ограничения. Под секторальными санкциями ВЭБ находится с 2014 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о признании ЛНР и ДНР, поскольку киевский режим фактически отказался выполнять Минские соглашения. После президент США Джо Байден ввел экономические санкции против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.