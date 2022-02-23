Ситуация в Донбассе: украинские военные прицельно бьют по гражданским

Троллейбусные опоры подорваны сегодня утром в Луганске. Есть даже видео самого взрыва. Диверсионные группы наносят удары по гражданским объектам в глубине территории республики. А на линии фронта украинские военные прицельно бьют по мирным. Сегодня погибли двое человек.

Поселок Березовское накрыли артиллерийским огнем. Два человека попытались выехать из зоны обстрела. Машину с людьми сожгли выстрелом из ручного противотанкового гранатомета, то есть вели прицельный огонь.

В левой руке у меня лопасть. То есть, оперение стабилизатора. Противотанковой управляемой ракеты. Удары не прекращались всю ночь.

"Попали под артиллерийский обстрел вооруженных сил Украины. Приходится укрываться в посадке. Вот сейчас слышно выходы с украинской территории", – говорит старший лейтенант Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Украинские военные усилили обстрелы. Кому-то трудно свыкнуться с мыслью, что республики стали независимыми. Накануне вечером небо над Луганском вдруг расцвело – праздничный салют.

Такой канонады не слышали здесь давно, но это радостные звуки, не пугающие людей.

Салют, конечно, видели и слышали по другую сторону линии фронта. Украинские военные в нескольких километрах от столицы ЛНР. На территории ЛНР, которую они оккупируют.

Надо зачищать свои территории. Дойти до своих границ. Освободить всю область. Сейчас линия фронта разрезает республику надвое.

Ранним утром мощный взрыв прогремел на улице Куйбышева. Здесь находится телецентр, где базируются редакции нескольких телеканалов и радиостанций.

Вот воронка на месте взрыва. Судя по всему взрывное устройство было безоболочным, без поражающих элементов, но достаточно мощным – вылетели окна на всех четырех этажах здания. В кабинетах в этот момент работали журналисты.

"Судя по предварительному осмотру, вот мы сейчас ходили, смотрели, кто-то, скорее всего, через забор подкинул свое самодельное взрывное устройство – это не снаряд, это не "прилет". Я не пойму, может быть, это какая-то акция устрашения", – говорит Сергей Пеляницин, генеральный директор ГУП ДНР "Первый Республиканский Канал ДНР".

В Донецкой республике продолжают устранять последствия и полученные повреждения в результате обстрелов коммунальной инфраструктуры. В результате попадания снаряда в городской водовод он прекратил свою работу, к ремонту возможности приступить не было, так как обнаружили еще один неразорвавшийся снаряд,

Не прекращаются и минометные обстрелы. Этой ночью был обстрелян поселок Спартак – это пригород Донецка. Зафиксировано попадание пяти мин калибром 82 мм. Вот кадры снятые местными жителями.

Ситуация продолжает оставаться напряженной вдоль всей линии разграничения.