Трасс: Британия запретит продажу гособлигаций России в Лондоне

Британия намерена ограничить возможность России продавать суверенные долговые обязательства в Лондоне.

Британия очень четко заявила, что собирается ограничить доступ России к британским (финансовым – прим. ред.) рынками и лишить руководство России возможности размещать российские суверенные долговые обязательства в Британии, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

Последуют более жесткие санкции против "элит" важнейших организаций России и более жесткие ограничения доступа России к финансовым рынкам, если Россия осуществит полномасштабное вторжение на Украину, отметила Трасс.

При этом Британии должна изменить внутреннее законодательство для введения новых санкций против России.