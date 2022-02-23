Преступления в Донбассе: СК назвал фамилии

Украинцы Ярош, Тарасенко и Стемпицкий в 2013 году создали националистическую организацию "Правый сектор" (запрещен в России). Вместе в печально известным батальном "Азов" они причастны к преступлениям в Донбассе, сообщает Следственный комитет России.

Среди боевиков "Азова" есть и граждане РФ. Так, россиянин Антон Королев с 2015 по 2019 годы воевал против народной милиции ЛНР. Еще два гражданина России, Широбоков и Железнов, заочно приговорены к тюремному заключению в РФ, однако скрываются от правосудия на Украине.

Всего СКР расследует и намерен довести до суда свыше 400 уголовных дел о событиях в Донбассе. За 8 лет конфликта в регионе погибли свыше 2600 мирных жителей, еще около 5500 получили ранения.

У Следственного комитета есть доказательства, что к преступлениям в Донбассе причастны экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, командующий ВВС Сергей Дроздов, командующий украинскими ВДВ Михаил Забродский, а также глава сил специальных операций ВСУ Игорь Лунев.

"Очевидны преступления бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности", – добавили в СК.

Следствие также планирует привлечь к ответственности бывшего главу МДВ Украины Арсена Авакова, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского и экс-председателя Верховной рады Александра Турчинова.