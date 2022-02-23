У посольства в Киеве спущен российский флаг

Российский триколор спущен с флагштока у посольства России в Киеве. МИД России объявил об эвакуации сотрудников российского диппредставительства и их семей с Украины.

Эвакуация поводится для обеспечения безопасности персонала диппредставительства и их семей, сообщает "Интерфакс". Ранее Киев покинули дипломаты западных стран. Большинство из них переехали во Львов. При этом американские дипломаты предпочли ездить во Львов на работу, а ночевать в соседней Польше.

После майдана 2014 года российское посольство неоднократным подвергалось нападениям. Также украинские националисты предпринимали атаки на генеральные консульства России в Одессе, Львове и Харькове. В адрес российских дипломатов неоднократно поступали угрозы, неизвестные сжигали их автомобили, а в стены здания запускались емкости с краской.

Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил 23 февраля 2022 года о введении на украинской территории режима чрезвычайного положения. Режим ЧП не распространяется на территории Луганской и Донецкой народных республик, независимость от Киева которых официально признала за день до этого Россия.

Киев призвал граждан Украины покинуть российскую территорию. Кроме того, американское посольство в Москве предупредило своих сограждан о возможном проведении терактов в крупных российских городах. Посольство США не уточняло, от кого исходит угроза. При этом украинские диверсанты провели серию терактов на территории Луганска и Донецка, а также попытки устроить теракты, в том числе и в церкви в Крыму. Шестерых устроителей несостоявшегося взрыва в церкви задержали сотрудники ФСБ России.