Минобороны опровергло информацию о якобы сбитом над Украиной российском самолете

Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украины российском самолете не соответствует действительности. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

"Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности", – говорится в сообщении​​​.

Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Президент России заявил, что народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи и обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий".

Высокоточным оружием поражаются военные аэродромы и авиация Вооруженных сил Украины, объекты ПВО, военная инфраструктура.

На всей территории Украины вводится военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не паниковать, по его словам, весь сектор безопасности и обороны страны работает, а Украина ждет международную помощь.