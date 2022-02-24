Минобороны РФ предупреждает о провокациях СБУ

Служба безопасности Украины готовит провокации в стиле сирийских "Белых касок", предупреждает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В нескольких городах уже сняты постановочные ролики, в которых якобы запечатлены погибшие мирные граждане.

Полное выступление Игоря Конашенкова опубликовано на медиаплатформе "Смотрим".

СБУ распространяет эти видео через свои Telegram-каналы и социальные сети. Задача – запугать украинцев.

Конашенков особо отметил, что Вооруженные силы РФ наносят удары высокоточным оружием исключительно по военным объектам Украины. Городам ничего не угрожает.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Российский лидер уточнил, что цели оккупировать украинские территории перед Вооруженными силами РФ не стоит.