Европейские парламентарии против финала Лиги чемпионов в России

Депутаты Европарламента обратились к главе Европейского союза футбольных ассоциаций Александру Чеферину с требованием срочно пересмотреть вопрос о предоставлении Санкт-Петербургу права провести финал Лиги чемпионов-2022.

Некоторые депутаты высшего законодательного органа Евросоюза поддержали требование ряда политиков и общественных организаций Запада о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город.

УЕФА пока не отреагировал на подобные обращения, хотя и выразил сожаление по поводу начала военной операции России в ДНР и ЛНР. Сообщалось, что целью некоторых представителей европейского истэблишмента стал и контракт футбольной федерации с российским "Газпромом".