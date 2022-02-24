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Ситуация на Украине 4 минуты назад

24 февраля 2022 17:05

Минобороны РФ: уничтожены 74 объекта ВСУ


Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили 74 наземных объекта ВСУ, среди которых 11 аэродромов, 3 командных пункта и военно-морская база, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Помимо этого, уничтожены 18 радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук-М1, сбит боевой вертолет и 4 разведывательно-ударных дрона Bayraktar.

Ранее народная милиции ЛНР сообщила об уничтожении сразу двух рот ВСУ, трех минометных взводов и двух десятков боевых машин.

Луганские военные отмечают случаи, когда командиры ВСУ расстреливают своих солдат, которые хотят сдаться.

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