НАСА: санкции не повлияют на сотрудничество по вопросам МКС

Сотрудничество НАСА с Россией по вопросам деятельности МКС продолжится. Новые санкции США повлияют на это партнерство, заявил представитель американского космического ведомства.

"Мы продолжаем работать со своими международными партнерами, включая "Роскосмос", для обеспечения безопасной деятельности МКС", – заявил представитель НАСА телеканалу CNN.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее выразил мнение, что, если санкции заденут сотрудничество с Россией, МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты.

По словам представителя НАСА, новые санкции США в области экспортного контроля не повлияют на российско-американское сотрудничество в области гражданского космоса.