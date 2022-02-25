"Аэрофлот" закрыл продажи билетов в Лондон

"Аэрофлот" остановил продажи авиабилетов на рейсы в Лондон. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Ранее Управление гражданской авиации Великобритании сообщило о введении запрета полетов "Аэрофлота" в Великобританию.

В Росавиации заявили, что подобные меры нарушают положения Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией.

Как сообщалось, 24 февраля Росавиация направила Великобритании предложение о проведении консультации о правилах полетов между двумя странами, на что британская сторона ответила отказом. В результате Россия приняла решение о закрытии воздушного пространства для всех британских самолетов, и на прилет, и для транзита.