American Airlines приостановила соглашения с "Аэрофлотом" и S7

Компания American Airlines приостанавливает действие соглашений с "Аэрофлотом" и S7 на неопределенный срок из-за ситуации вокруг Украины, сообщает телеканал Sky News.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, чтобы защитить самопровозглашенные ЛНР и ДНР, независимость которых была признана Россией ранее. По его словам, люди в Донбассе на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, поэтому требуется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, оккупация этой страны в планы России не входит. Однако Запад накачивает Украину вооружением и вводит против Москвы санкции.