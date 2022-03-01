General Motors временно останавливает экспорт автомобилей в Россию

Поставки автомобилей в Россию временно останавливает американский автоконцерн General Motors. Как сообщили в компании, экспорт автомобилей в Россию и новые оптовые продажи дилерам приостановлены до дальнейшего уведомления. Такое решение было обусловлено рядом внешних факторов. Последствия санкций США и прочие экономические факторы продолжают рассматривать, в компании разрабатывают различные стратегии для смягчения последствий ситуации для клиентов и бизнеса.

Ранее сообщалось, что автопроизводители Audi, BMW, Volkswagen, Skoda, Citroen, Jaguar Land Rover приостанавливают отгрузки новых иномарок в Россию из-за необходимости пересмотра цен, а также из-за проблем с логистикой. Из-за перебоев с поставкой комплектующих на заводе Renault в Москве останавливают сборку машин. Об остановке своих производств из-за ситуации вокруг Украины, действия санкций и правил экспортного контроля объявили Daimler и Volvo. Всего российский рынок может не досчитаться 40 тысяч автомобилей ежегодно, предполагается, что с уходом европейских, американских и японских автопроизводителей их места на рынке будут перераспределены в пользу представителей Южной Кореи и Китая, желающих занять российский рынок. Вместе с тем дилеры прогнозируют подорожание автомобилей в марте-апреле на 10-15% на фоне падения курса рубля, цены начнут расти в марте.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, чтобы защитить самопровозглашенные ЛНР и ДНР, независимость которых была признана Россией ранее. По его словам, люди в Донбассе на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, поэтому требуется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, оккупация этой страны в планы России не входит. Однако Запад накачивает Украину вооружением и вводит против Москвы санкции.