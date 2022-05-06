За 10 недель ЕС выделил Украине 4 миллиарда евро

Евросоюз за последние 10 недель выделил на поддержку Украины 4 миллиарда евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее словам, ЕС также готов финансировать восстановление страны. Делаться это будет в координации с США, Всемирным банком и всем международным сообществом, отметила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Евросоюза взять шефство над регионами, городами и отраслями экономики его страны, пострадавшими в ходе спецоперации России. Также Зеленский напомнил европейцам и о желании Украины стать членом Евросоюза.

Специальная военная операция проводится Россией на территории Украины с 24 февраля.

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