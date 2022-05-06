Спустя 29 лет возобновились круизы из Сочи в Сухум

Между Сочи и Сухумом (Абхазия) восстановлено пассажирское транспортное сообщение по Черному морю. Возить пассажиров туда и обратно будет скоростной катамаран "Грифон" российской компании "Водоход экспресс".

Первый рейс состоялся уже сегодня. Добраться из одного города в другой по морю теперь можно за 3 часа. Билеты стоят 2,5 тысячи рублей.

Морских пассажирских перевозок на этом направлении не было 29 лет (с момента окончания грузино-абхазской войны). Первоначально предполагалось запустить катамараны в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса проект решили отложить до 2022 года.

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