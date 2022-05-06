Автомобиль каршеринга протаранил Porsche столичного блогера

Столичная прокуратура выясняет обстоятельства смертельной аварии в центре Москвы. Минувшей ночью возле Белорусского вокзала автомобиль каршеринга на бешеной скорости протаранил несколько машин на светофоре, сообщает программа "Вести-Москва" (все видео доступно на медиаплатформе "Смотрим"). Он мчался на красный свет и поочередно врезался сначала в Porsche, а затем в "Газель". Водитель арендованной машины от полученных травм погиб на месте. Известно еще о четверых пострадавших.

"Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП в центре Москвы. 6 мая на пересечении улиц 1-я Тверская-Ямская и Лесная произошло ДТП с участием трех транспортных средств", – сообщила Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Среди пострадавших – популярный блогер и пассажиры, которые ехали в его Porsche. Все теперь в больницах. 31-летний водитель каршеринга оказался зажат в салоне. Спасателям пришлось разрезать кузов автомобиля, чтобы достать его и передать врачам скорой помощи. Но медики помочь ему уже не смогли.

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