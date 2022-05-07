Минобороны: в Одесской области уничтожены три склада

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили три военных склада продовольствия и горючего в районе населенного пункта Дачный Одесской области, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Авиаударами уничтожены два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области и пять районов скопления личного состава и военной техники ВСУ.

Всего ВКС России нанесли удары по 18 военным объектам Украины. Уничтожены до 280 украинских военных и почти 50 единиц техники.

ПВО России сбили 13 БЛА, три ракеты "Точка-У" и девять снарядов РСЗО "Смерч" ВСУ.

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск России поразили 240 целей, в том числе 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск .

Всего с начала проведения специальной операции российские войска уничтожили 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотных летательных аппарата, 295 зенитных ракетных комплексов, 2895 танков и других боевых бронированных машин, 333 установки РСЗО, 1364 артиллерийских орудия и 2716 автомобилей ВСУ.

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