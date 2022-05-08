В России в преддверии Дня Победы проводят памятные акции

В преддверии Дня Победы участники акции "Дороги победы" принесли георгиевскую ленту на главную высоту России – Мамаев Курган. В красных юнармейских беретах участники той же акции из Пензенской области пронесут георгиевскую ленту от дверей родной школы до братской могилы в селе Знаменское.

А в Смоленской области в рамках акции "Парад у дома ветерана" организовали торжественный парадный марш военнослужащих 29-й железнодорожной бригады прямо под окнами участника Великой Отечественной войны Виктора Якунина. Виктор Васильевич ушел на фронт в 16 лет. Воевал на 2-м Белорусском фронте. Был командиром орудия, освобождал Польшу, Восточную Пруссию.

"Это волнительные минуты. Не могу даже выразить, насколько это все почетно. Я не герой никакой, – воин, как и все", – прокомментировал ветеран акцию у его дома.

Также парадный марш и праздничный концерт провели у дома ветерана Александра Васнева в Омске. Ветеран Великой Отечественной войны освобождал Псков, Прибалтику, был тяжело ранен.

В свою очередь в костромском Парке победы в "Саду памяти" на ветвях только что высаженных рябин повесили георгиевские ленты. Накануне Дня Победы там стало на 25 деревьев больше.

Кроме того, в подмосковной Истре минутой молчания почтили память тех, кто у деревень Падиково и Аносино остановил наступление фашистов на Москву. Сейчас здесь находится монумент воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии.

"Мы никому не позволим сломать Россию, мы никому не позволим переписать историю героических поступков и подвига народов Советского Союза. Работники прокуратуры всегда будут на страже законности, а также будут чтить те ценности, которые нам доверили победители", – заявил на памятном мероприятии генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Еще одну акцию – видеозвонок ветерану – организуют ко Дню Победы. Валентина Жидкова, который 1945 год встретил в Берлине, поздравил депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

"Валентин Иванович, от души хочу поздравить вас с наступающим великим праздником – Днем Победы. Спасибо вам огромное, что вы 18-летним парнем пошли на фронт. Что спасли нашу страну от фашистской заразы", – сказал Нифантьев.

В память о подвиге ветеранов по всей России – от Калининграда до Владивостока – волонтеры раздают георгиевские ленточки. Также участники патриотических акций пронесут их по местам боевой славы.

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