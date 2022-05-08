Иммунолог назвал признаки новой волны COVID-19 в России

В России начался всплеск заболеваемости коронавирусом. Первыми на себе его почувствуют крупные города.

"В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с "дельтой", ни с "омикроном", – заявил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По его словам, повышение заболеваемости не заметно большинству россиян из-за малого количества ПЦР-тестирований. Но по косвенным признакам – динамики смертности и госпитализаций это видно. По мнению иммунолога, новая волна масштабно проявит себя осенью.

"На осень может прийтись гораздо более масштабная волна. Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции", – говорит Крючков.

Серьезную озабоченность высокой смертностью от коронавируса выразил президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, предстоит провести серьезный анализ, чтобы более успешно противостоять потенциально возможным эпидемиям в будущем.

За все время пандемии в России COVID-19 заболели более 18,2 миллиона человек, более 376,8 тысячи умерли.

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