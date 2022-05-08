Память народа: почему нападают на "Бессмертный полк"

Дикий рост агрессивности в адрес Дня Победы со стороны западных политиков удивительным образом произошел после появления всенародного движения "Бессмертный полк", когда стало окончательно ясно: и через поколения память народа не стереть.

Многие вообще не вернулись с полей сражений, а многие стали инвалидами. Вот отец у меня: как он мог пройти по площади? Никак. Он всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком в ноге. Ну разве они могли пройти? Нет. Но они, именно простые солдаты, добывали победу и добыли ее огромной ценой. Я помню свои чувства, когда я первый раз понес портрет отца.

Последнее шествие "Бессмертного полка" перед пандемией прошло 9 мая 19 года. И те кадры навсегда вошли в историю. Неожиданно погода резко изменилась, налетела мощнейшая гроза, ливень, порывы ветра. Но никто не свернул с пути.

Несмотря на эту непогоду, практически ураган, люди все равно шли по Красной площади. Пройти с портретом – что это значит: для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что у наших дедов, отцов, бабушек. И что это означает? Что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое. И считает подсознательно, во всяком случае, что и мы так можем. Что у нас по наследству есть вот такие задатки и возможности: если что случится – мы отреагируем должным образом.

"Не сахарные, не растаем", – сказал Путин за два года до тех событий на "Бессмертном полку", когда непогода застала и его самого во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

"Мой отец был простым рядовым солдатом. Но именно мужеством, кровью и телами простого русского солдата, рядового советского солдата и выложена была дорога к Победе. И когда мы несем их фотографии, то это значит, что мы отдаем дань уважения тому, что они сделали для страны, но в то же время мы осознаем, что теперь ответственность за Россию – на наших плечах, и мы должны быть достойны подвигов наших отцов и дедов", – считает президент.

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