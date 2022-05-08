США запретили экспорт в РФ бульдозеров и промышленного оборудования

США запретили экспорт в Россию бульдозеров и промышленного оборудования.

"Комиссия по ядерному регулированию приостановила действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию", – сообщается в решении администрации США.

Под новые санкции попадет ООО "Промтехнология", шесть судоходных компаний, которые владеют или управляют 69 судами и одна морская буксировочная компания.

8 мая лидеры G7 обсудили введение новых санкций против России. Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта нефти из РФ. Очередной пакет ограничений предполагает санкции на главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву.

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