Наступающая рабочая неделя будет короткой

Понедельник, 9 мая, и вторник, 10 мая, будут выходными днями. Затем последуют три рабочих дня – с 11 по 13 мая.

Выходной день 9 мая приурочен к празднованию Дня Победы. А 10 мая стал нерабочим, так как выходной на эту дату был перенесен с субботы, 2 января.

9 мая – дата, когда вся страна празднует День Победы. Во всех городах России пройдут памятные акции, парады, концерты. Особое событие – Парад Победы на Красной площади. Также впервые за три года состоится шествие "Бессмертного полка" в очном формате.

Медиаплатформа "Смотрим" и телеканал "Россия 1" предлагают в эти дни обширную программу премьер и прямых трансляций торжеств.

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