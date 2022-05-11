Миллиардер Субботин умер в подвале шамана Пиндюрина

Элитное снятие похмелья ядовитой лягушкой: подмосковные следователи изучают обстоятельства гибели топ-менеджера крупной нефтяной компании. Как сообщают СМИ, его нашли мертвым в доме шамана, который якобы знал магические ритуалы и лечил от любых зависимостей. Коронный метод – капать ядом опасной амфибии прямо в открытую рану.

Снаружи небольшой и неприметный коттедж на окраине Мытищ, похоже, внутри таит немало магических тайн. Именно сюда, как выяснили журналисты, путь за избавлениями от вредных привычек давно налажен.

Несколько дней назад у этих ворот встречали весьма статусного гостя – Александра Субботина. Фигура в российском бизнесе видная. Бывший топ-менеджер крупной нефтяной компании. Миллиардер. По некоторым данным, выйти из запоя ему взялся помочь шаман Магуа Флорес – в миру Александр Пиндюрин. Облачившись в халат, он практиковал нетрадиционные методы лечения.

В Сети поговаривают, что на процедурах в качестве "лекарства" Магуа якобы использовал яд лягушки. Капал в надрез на теле.

Это, по его мнению, следом за отравлением должно было вызвать некое естественное очищение организма. Но представители традиционной медицины (то есть той, которая действительно работает) такие методы называют чудовищными.

Известно, что в ходе очередного обряда Субботину стало плохо, но шаман якобы не стал вызывать медиков: напоил бизнесмена корвалолом и отправил отсыпаться в подвал.

Там, в шаманском подполье, Субботин и скончался. По слухам, дом в Подмосковье давно работает как vip-клуб для любителей магии. Его гостями были представители шоу-бизнеса. Магуа периодически давал интервью, супруга шамана Кристина Тейхриб колдовала над Никитой Джигурдой.

А еще пара попадала в криминальные сводки. Бывшую клиентку Раду Русских, визажистку из Екатеринбурга, они якобы приглашали в Мексику изучать тайные практики. В итоге, как рассказала девушка, общение закончилось агрессией и нападением.

"Мне начали серьезно угрожать, и за мной из России прилетел муж. Когда он пытался меня вывезти, мы с вещами выходили из дома, где это все происходило, и они на нас напали во дворе", – рассказала пострадавшая.

В России их тайные практики оставались тайными даже для соседей. О том, что за забором ищут связи с космическими сущностями и лечат запой ядовитыми лягушками, никто из них даже не подозревал.

Будут ли у пары ведунов проблемы из-за гибели бывшего нефтяника Субботина, пока судить сложно. По мнению правоохранителей, криминальной подоплеки, скорее всего, нет.

Как установили следователи, чета шаманов с предпринимателем была связана дружескими отношениями. То есть он, по сути, умер во сне в доме друзей. С нагрузкой не справилось сердце.

"В настоящее время следователями и криминалистами проводится дополнительный осмотр, а также комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Пока идет доследственная проверка, никаких значимых ограничений к Магуа Флорес не применили. Продолжает ли он сейчас свои магические эксперименты, неясно. Однако, судя по наблюдениям журналистов, в доме и сейчас не пусто.

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