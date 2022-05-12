Япония заморозила активы Сбера и Альфа-банка

Вступает в силу пакет японских санкций, о которых МИД Японии объявил месяц назад. Согласно новым ограничениям, активы Сбера и Альфа-Банка будут заморожены, транзакции с этими банками невозможны. Физические и юридические лица больше не могут инвестировать в Россию, если они получат более 10% акций. Кроме того, запрещена выдача кредитов в Японии на год и более.

На фоне украинской ситуации Япония ввела несколько пакетов санкций: исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле, ввела запрет на экспорт более 300 видов товаров, включая полупроводники, лазеры, сенсоры и предметы роскоши.

Из России запрещено ввозить 38 наименований товаров – шпон, щепу, пиво, водку и пр. Введены рестрикции против ряда банков, нескольких сотен юридических и физических лиц.

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