Финляндия торопится в НАТО

Финляндия должна подать заявку на присоединение к НАТО. Это должно быть сделано незамедлительно, заявили президент Ниинистё и премьер-министр Марин. Шаги в этом направлении государство сделает в самое ближайшее время.

Власти Финляндии полагают, что членство в альянсе усилит безопасность страны, но и блок при этом станет сильнее. В парламенте Финляндии обсуждение этого вопроса началось еще месяц назад, напоминает "Интерфакс".

Йенс Столтенберг ранее уточнил, что финское обращение будет тепло встречено руководством НАТО. Заявка Финляндии будет рассмотрена Советом альянса, затем решение должно быть ратифицировано всеми тридцатью странами-участницами НАТО на национальном уровне.

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