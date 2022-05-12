Улюкаева освободили с ограничениями

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный в 2017 году к восьми годам заключения и штрафу за взятки, в четверг вышел на свободу условно-досрочно. Московский районный суд Твери запретил ему покидать место жительства без уведомления компетентных органов.

"Постановлением на Улюкаева наложены ограничения, а именно в течение оставшейся неотбытой части наказания не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, являться один раз в месяц в орган, осуществляющий контроль, для регистрации", – цитирует постановление суда ТАСС.

В случае нарушения условий УДО, Улюкаева могут вернуть в колонию ИК-1 в Тверской области для отбытия остатка срока.

Экс-министр уехал с территории колонии на черном внедорожнике Range Rover. По данным ТАСС, машина принадлежит близким Улюкаева. Сам он сидел на заднем сидении и не стал общаться с журналистами – у ворот колонии его ждали около 15 представителей СМИ.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.