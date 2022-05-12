Президент России предупреждает Запад о труднообратимых последствиях

Лишь западные страны несут ответственность за санкции, введенные против России. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам, трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Глава государства обратил внимание на то, что ряд государств уже сталкивается с рисками голода. При продолжении антироссийских санкций для ЕС могут возникнуть труднообратимые последствия, подчеркнул Путин. Вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые готовы жертвовать остальным миром ради сохранения своего глобального доминирования, заявил президент.

Россия, в свою очередь, уверенно справляется с внешними вызовами. Санкции западных государств, отметил Путин, провоцируют глобальный кризис. Авторы ограничений руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями, русофобией. Глава государства указал на резкий рост инфляции в Европе — в отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20% годовых.

Тем временем российские компании постепенно занимают ниши на отечественном рынке, освободившиеся после ухода недобросовестных партнеров. Это касается товаров повседневного спроса, сервисного оборудования, строительной и сельскохозяйственной техники, отметил Владимир Путин.

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