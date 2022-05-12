Анонсирована ротация губернаторов

Обычным рабочим процессом назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отставку ряда губернаторов российских регионов, о чем стало известно в последние дни.

"Кто-то из них сам заявил о желании уйти в отставку. Это абсолютно нормальные рабочие процессы", – сказала сенатор.

Она напомнила, что в сентябре в Единый день голосования в соответствии с уставами субъектов РФ произойдет плановая ротация. Закон позволяет региональным парламентам принимать решения в своих уставах о порядке выборов, добавила Матвиенко.

"Но ни в Совете Федерации, ни в комитетах СФ вопрос об отмене выборов (в этом году) не обсуждался", – сказала политик, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее о решении не выдвигаться на следующих губернаторских выборах сообщили глава Рязанской области Николай Любимов, руководители Кировской и Томской областей Игорь Васильев и Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, а также глава Марий Эл Александр Евстифеев. Президент РФ Владимир Путин уже назначил временно исполняющих обязанности глав этих регионов. Четверо из них являются выпускниками "школы губернаторов".

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