Финляндия не видит в РФ непосредственной угрозы

Посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен заявил, что в Хельсинки не боятся нападения вооруженных сил РФ. "У нас сильная оборона, у нас очень способная пограничная охрана, и я думаю, что сейчас мы бдительны, поэтому на границе очень безопасно", – сказал он.

Решение страны вступить в НАТО, приводит его слова "Интерфакс" со ссылкой на CNN, обусловлено не военной угрозой со стороны РФ, а ситуацией на Украине и теми изменениями в сфере безопасности, к которым привело начало спецоперации.

По мнению Корхонена, присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу укрепит безопасность и самой страны, и НАТО в целом.

Посол Финляндии в НАТО также отметил, что "от любой ядерной ситуации" мир сейчас далек. По его словам, применение оружия массового поражения или угроза его применения "открыли бы совершенно новую главу в евроатлантическом ландшафте".

Накануне президент и премьер Финляндии заявили, что страна должна незамедлительно инициировать вступление в НАТО. Официальную заявку Хельсинки собирается направить уже на следующей неделе — в случае, если решение одобрит парламент. Аналогичные шаги планирует и Швеция, долгие десятилетия до начала спецоперации на Украине воздерживавшаяся от присоединения к военным блокам.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.