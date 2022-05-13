В России создан уникальный источник получения электричества

Курс на импортозамещение взят на Урале. Уникальный для российского рынка автомобиль – блендер, смесительную установку для проведения гидравлического разрыва пластов в нефтяной промышленности, начали производить на заводе "Кургандормаш".

"Задача этой машины – подготовка смеси и закачка ее в устье скважины с последующим разрывом и увеличением дебета нефтедобывающих слоев. На самом деле, это уникальная установка и по сегодняшнему времени она является импортозамещающим продуктом. Так как на территории РФ таких образцов практически не существует и у сервисных компаний, которые работают со скважинами, только присутствуют образцы американского производства и других стран", – поясняет Евгений Емельянов, заместитель гендиректора предприятия "ИТМ "Спецмашина".

Автомобиль создан специалистами Курганской области и полностью из отечественных материалов, начиная от шасси и заканчивая программным обеспечением. Машина пока работает в тестовом режиме, но уже претендует на роль основного конкурента иностранным аналогам. Во-первых, она более приспособлена к экстремальным климатическим условиям эксплуатации. Ну и, конечно, цена вопроса. Стоимость вдвое, а то и втрое, ниже, чем у зарубежного производителя. Решающую роль играет и географическое положение производства.

"Эксплуатирующим предприятиям очень удобно отправлять машину на сервис на ремонт, а также покупать и обслуживать ее здесь. То есть, это снижение транспортной нагрузки по доставке машины и снижение времени выезда специалистов, а также решение других оперативных вопросов", – отметил Евгений Емельянов, заместитель гендиректора предприятия "ИТМ "Спецмашина".

А в Самарской области резидент технопарка "Жигулевская долина" представил разработку в области энергетики. Это автономный модуль, который позволяет вырабатывать электричество из метана и снижать углеродный след. Самое главное преимущество перед иностранными аналогами – здесь не требуется использование воды. А значит, его можно использовать там, куда сложно провести электричество и водопровод. Например, магистральные дороги, удаленные населенные пункты и технологические объекты.

"Потребности в этих установках – это удаленные на разные инфраструктуры объекты, где требуется получать электричество, но куда электричество не подтянуть. Например, на каком-нибудь газо- или нефтепроводе. У нас есть потребность в 1-3-5 кВт мощности. При наличии установки, которая не требует подключения воды, мы получаем автономный источник получения электричества из природного газа. На самом деле, установка можно работать на любом виде топлива, где есть водород", – поясняет Максим Арефьев, руководитель проекта, резидент технопарка "Жигулевская долина".

По словам автора проекта, создать автономный модуль удалось за счет гранта, выделенного Самарской областью. Сейчас проект находится на пятом уровне технологической готовности. Переходит на шестой. Далее в планах – оснастить установку более мощным топливным элементом и провести тестирования на реальном объекте.

Екатеринбургские производители одноразовой посуды и упаковки также взяли курс на импортозамещение. Ранее исходные материалы завозились из Финляндии. Но, из-за сбоев по поставкам, предприятие активно переходит на более качественный российский продукт. Картон теперь поставляется из Санкт-Петербурга.

Картонными стаканчиками, тарелками и упаковкой компания обеспечивает предприятия общепита России, Казахстана, Белоруссии, а также Донецкой и Луганской народных республик. В месяц здесь изготавливают от 5 до 7 миллионов изделий. Уже к концу года объёмы планируют увеличить в два раза, чтобы заместить импорт и обеспечить продукцией тех, кто планирует занять свободные ниши.

"Сейчас идёт активное замещение ушедших с рынка общественного питания иностранных компаний, наши российские предприниматели и фирмы планируют занимать эти ниши и обращаются к нам за производством упаковки для этих сетей кафе", – доволен Андрей Лодкин, индивидуальный предприниматель.

Чтобы производить больше, компания закупает высокоскоростные станки, которые автоматически отбраковывают испорченные изделия и подсчитывают стаканы. Уже в мае компания получит пять видов нового оборудования, а в следующем году заменят все старые станки. В планах также расширить ассортимент. Это позволит создать до конца года около 15 новых рабочих мест. По словам предпринимателя, компания растет благодаря различным программам стимулирования бизнеса.

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