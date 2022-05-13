На Федоровском гидроузле на Кубани размыло созданную после аварии дамбу

Сегодня утром на Федоровском гидроузле на реке Кубань в районе хутора Прикубанский размыло временную дамбу, которую создали после аварии. Об этом сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что угрозы подтоплений населенных пунктов нет. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Добавим, что Федоровский гидроузел поставляет воду в рисовые чеки Красноармейского, Калининского, Абинского и Крымского районов Кубани. Это – более половины рисовых посевных площадей региона. Временную дамбу возвели на месте рухнувшего гидротехнического сооружения.

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