Украинский многоцелевой истребитель Су-27 был сбит российскими зенитчиками над населенным пунктом Лозовая в Харьковской области, об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в Минобороны России.

Таким образом, общее количество украинских самолетов, уничтоженных в воздухе и на земле с момента начала специальной военной операции, достигло 165 единиц.

Кроме того, средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, доведя число пораженных беспилотников до 842.

БПЛА были сбиты в Харьковской и Запорожской областях, а также – в небе Донецкой народной республики.

Помимо этого, над Топольским в Харьковской области удалось перехватить реактивные снаряды, выпущенные из "Смерча".

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