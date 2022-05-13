Полиция отказалась комментировать убийство поляка украинцами

Польская полиция отказалась комментировать ситуацию с гибелью жителя Варшавы, которого, по предварительным данным, убили украинские беженцы, об этом в пятницу, 13 мая, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, правоохранители подтвердили факт убийства, после которого было возбуждено уголовное дело, взятое на контроль прокуратурой.

Уточняется, что в ночь на 8 мая в магазин на улице Новый Свят пришел пострадавший, попросивший о помощи. Прибывшие медики ничем не смогли ему помочь – мужчина скончался от полученных ножевых ранений.

Напомним, что по данным СМИ, поляк заступился за девушку, после чего у него возник конфликт с людьми, приехавшими в Польшу с территории Украины. В ходе вспыхнувшей драки житель Варшавы был смертельно ранен.

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