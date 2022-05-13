Путин поговорил с Шольцем по инициативе германской стороны

Президент России и Федеральный канцлер Германии провели в пятницу телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Олаф Шольц обсудили ситуацию на Украине. Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам.

Президент России подробно изложил Шольцу логику действий и задачи Вооруженных сил России на Украине, объяснил, какие меры предприняты для обеспечения безопасности мирных граждан.

Канцлеру ФРГ была дана подробная информация об эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, в подвалах которого до сих пор скрываются сотни боевиков с заложниками.

Владимир Путин подчеркнул, что неонацисты из украинских военных формирований грубо нарушают нормы международного права, используя методы террористов.

Кроме того, президент России отметил, что переговоры с украинской стороной, по сути, заблокированы Киевом.

Лидеры России и Германии условились, что диалог по упомянутым вопросам будет продолжен в дальнейшем по различным каналам.

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