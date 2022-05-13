Саратовские полицейские подозреваются в фальсификации доказательств

В Саратовской области в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств, передает ТАСС.

"По данным следствия, с 3 сентября 2021 года по 6 сентября 2021 года заместитель начальника, старший участковый уполномоченный, начальник отделения уголовного розыска одного из отделов полиции, расположенных в городе Балашове Саратовской области, действуя группой лиц по предварительному сговору, сфальсифицировали доказательства в отношении жителя Балашовского района, которые впоследствии представили в следственный орган", – говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении жителя на основании сфальсифицированных доказательств. 24 марта уголовное дело было прекращено, сотрудников полиции задержали. Заместителя начальника отдела потребовали поместить под стражу, двоих его соучастников отпустили под подписку о невыезде.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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