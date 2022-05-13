В Волгограде автомобиль с буквой Z облили краской

В Волгограде по факту повреждения автомобиля с символом Z возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, ночью 8 мая неизвестным с использованием краски был поврежден принадлежащий заявителю автомобиль, на стекле которого была размещена наклейка в виде латинской буквы Z", – говорится в сообщении ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование находится на личном контроле главы регионального ГУ МВД генерал-майора полиции Дмитрия Вельможко.

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