Сергей Лавров: ЕС утрачивает признаки самостоятельности в угоду США

Евросоюз отказывается от самостоятельности в угоду США, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое мнение он высказал на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, выступление министра транслировали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности, послушно встраиваясь в англосаксонские планы по утверждению того самого однополярного миропорядка, жертвуя качеством жизни европейцев, их коренными интересами в угоду США", – заявил Лавров.

Глава МИД РФ назвал неизбежным процессом сближение России с единомышленниками за пределами бывшего "золотого миллиарда". Причем, по словам Лаврова, процесс этот носит обоюдный характер.

По его мнению, в данный момент определяется место РФ в будущем мироустройстве.

"Мы отдаем себе отчет, что на нынешнем переломном этапе, все-таки это прилагательное так и просится на язык, действительно определяется место России, да и всех остальных, в будущей архитектуре мироустройства", – сказал Лавров.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, которое восемь лет страдало от преступлений киевского режима. После этого западные страны начали вводить санкции в отношении России. В Европе заявили о необходимости отказаться от российских нефти и газа, но пока что эмбарго не вводят: не все государства готовы предпринять такой шаг.