Российские военные уничтожили переправу с техникой

Российская артиллерия обстреляла подразделения ВСУ, которые пытались переправиться через реку Северный Донец. Вооруженным силам РФ удалось разрушить понтонный мост, а украинские боевые машины, которые успели перебраться на другой берег, были уничтожены или захвачены, добавили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения ВСУ, которые не успели переправиться через Северный Донец, попытались отступить, но также были уничтожены огнем артиллерии.

Российские военные пояснили, что найти противника им помог беспилотник.

Напомним, 24 февраля Вооруженные силы РФ начали операцию по денацификации и демилитаризации Украины. За это время российские военные уничтожили 165 украинских самолетов, 125 вертолетов, 858 дронов, 3 051 бронемашину, 1 507 артиллерийских орудий.

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