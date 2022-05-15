Столтенберг: НАТО намерена усилить присутствие на Балтике

Страны НАТО намерены нарастить военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить безопасность Швеции и Финляндии до вступления этих стран в альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО изучит возможность предоставления гарантий безопасности для Швеции и Финляндии в тесном взаимодействии с этими странами, отметил Столтенберг.

Между тем НАТО усилит военную помощь Украине, подчеркнул генсек НАТО.

Союзники оказали помощь Украине на миллиарды долларов​​​. В предыдущие годы страны НАТО подготовили десятки тысяч украинских военных. Все это влияет на обстановку на полях сражений. "Мы должны продолжить наращивать военную помощь Украине", – заявил Столтенберг.

НАТО пытается помочь Киеву "достичь победы на поле боя", и Украина имеет шанс "добиться военной победы", заключил генсек НАТО.

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