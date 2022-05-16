"Судьба разводит нас". Дибала объявил об уходе из "Ювентуса"

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Паоло Дибала сообщил, что в понедельник, 16 мая, проведет свой последний матч за итальянскую команду.

"Трудно подобрать правильные слова для прощания. Столько лет и столько эмоций пережили вместе, – написал Дибала в соцсетях. – Я думал, что мы будем вместе еще несколько лет, но судьба разводит нас по разным дорогам."

Спортсмен отметил, что никогда не забудет каждый матч и каждый гол за "Ювентус": "Это были семь лет волшебства, 12 трофеев и 115 голов, которые у нас никто и никогда не отнимет.".

По словам футболиста, ношение футболки "Ювентуса" с капитанской повязкой – важнейшее событие в его жизни, о которым он с гордостью будет рассказывать своим детям и внукам.

В понедельник "Ювентусу" в рамках 37-го тура чемпионата страны будет противостоять римский "Лацио", начало встречи – в 21:45 по московскому времени.

"Это будет мой последний матч в этой футболке. Это будет непросто, но я выйду на поле с улыбкой и высоко поднятой головой", – подытожил Дибала.

Дибала – воспитанник аргентинской команды "Институто Сентраль Кордова", откуда в 2012 году перешел в итальянский "Палермо", а летом 2015-го за 40 миллионов евро перебрался в Турин.

Пауло в текущем сезоне в составе "Ювентуса" принял участие в 37 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач.

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