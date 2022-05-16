16 мая 2022 17:53

Эвакуация гнезда: белая трясогузка отложила яйца под капотом авто

Фото: нацпарк "Таганай"

Сотрудники нацпарка "Таганай" в Челябинской области спасли гнездо птицы, которое она свила в машине. Об этом сообщается на странице заповедной территории в соцсети "ВКонтакте".

Трясогузка отложила кладку из 6 яиц под капотом машины одного из сотрудников нацпарка. Специалисты решили перенести гнездо в более подходящее для этого место.

"Будущее потомство вместе с домом переселили в более надёжное место. Мать наблюдала за процессом издали, не скрывая своего волнения, но потом успокоилась и вернулась к насиживанию кладки", – сообщают работники "Таганая".

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