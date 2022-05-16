Таксист сломал пассажирке нос, а она обеспечила ему сотрясение мозга

В Санкт-Петербурге таксист сломал нос недовольной пассажирке. Об этом пишет издание "АиФ-Петербург".

Известно, что 27-летняя женщина вызвала такси на Ленинский проспект. По ее словам, водитель сильно опоздал, поэтому пассажирка решила высказать свое недовольство.

Ссора переросла в драку. Таксист сломал пассажирке нос, а она дала ему сдачи. У водителя зафиксировали сотрясение головного мозга.

О драке сообщил правоохранителям выгуливающий пса петербуржец. Разнимали дерущихся таксиста и пассажирку росгвардейцы. Обоих драчунов забрали в полицию для дальнейших разбирательств.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.