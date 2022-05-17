Очередная постановочная украинская съемка: ВСУ со столбом на границе

Как делаются фальшивые победы, наглядно демонстрирует видеоролик, где группа людей в военной форме куда-то несет столб; они периодически оглядываются, выходят на открытую местность. Дальше устанавливают этот столб в поле и устраивают групповую фотосессию. В описании к этому видео укропропагандисты указали, что ВСУ вышли к границе с Россией и активно растащили кадры по медиаресурсам.

Но если посмотреть ролик до конца, то видно, что сразу после фотографирования столб вытащили и унесли обратно в лес. На самом деле никакого выхода украинских военных к российской границе не было. Это очередная нелепая фальсификация.

Сегодня почти все украинские новости – это в лучшем случае 50% правдивой информации. Гражданам запретили публиковать информацию с реальными военными событиями. За это можно получить до 15 лет лишения свободы. Это всё для того, чтобы информационная картинка не разрушалась.

Украинская пропаганда без дела не сидит ни дня. Морскую мину, выброшенную на берег в Одессе, нарекли российской провокацией. Сняли целый ролик, при этом тщательно замазали маркировку снаряда. Мина ведь принадлежит Украине. Такие же прибивало к берегам Румынии. Этот снаряд на языке военных называется "изделие 730", которое есть исключительно на вооружении ВСУ. И именно такими активно минировалась акватория вокруг порта Одессы. Этим не раз хвасталось Минобороны Украины.

Украинская пропаганда на глупые выдумки, конечно, хитра. Военнослужащие центра психологических операций устроили спам-атаку на жителей некоторых регионов России. Людям поступают звонки от имени якобы МЧС. Сообщают об эвакуации, связанной с проведением спецоперации на Украине. Подобные звонки поступали жителям Белгородской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Однако стоит обратить внимание на номер телефона – он начинается с +56, а это международный код Чили. То есть он не имеет никакого отношения к МЧС России. Опровержения появились и на официальных сайтах региональных управлений ведомства и по Белгородской области, и по ХМАО. Информация об эвакуации конечно же является ложью.

При этом не отстают в производстве дезинформации и западные издания. Так, немецкий ресурс Deutsche Welle опубликовал фотографию с якобы подбитым российским танком на обочине дороги около Харькова. Однако в сети есть кадр боевой машины с другого ракурса. О том, что это тот же танк, свидетельствует ландшафт на фото. Например, стоящее рядом дерево. На втором снимке видно, что подбитая машина не российская, а украинская. Местами виден пиксельный камуфляж, характерный для военной техники ВСУ. Кроме того, форма катков и характерный инфракрасный прожектор на башне слева от ствола говорят о том, что это танк Т-64БВ, который в России не используется. Если бы это был трофей ДНР или ЛНР, то на машину были бы нанесены хорошо различимые знаки различия. В общем немецкое издание опубликовало вранье. И уже не в первый раз.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.