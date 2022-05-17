Тыл североатлантического циклона накроет Москву тучами и ливнями

17 мая на улице пасмурно, идет дождь, температура воздуха в 8:00 составила +8 градусов.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в программе "Полный контакт" на радио "Вести FM" и медиаплатформе "Смотрим", в течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться тыловой частью североатлантического циклона.

Продолжится поступление дождевых туч и новых порций более холодного воздуха – на 6-7 градусов ниже положенной климатической нормы.

Ожидается преобладание облачной погоды, пройдут ливневые дожди. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем в Москве воздух прогреется до +11, +13, в Подмосковье – от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление немного подрастет и составит 755 мм ртутного столба.

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