В Челябинской области тело недоношенного младенца нашли в выгребной яме

В Челябинской области тело недоношенного младенца обнаружили в уличном туалете. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Как сообщает 74.RU со ссылкой на собственный источник, плод недоношенного ребенка 5-6 месяцев нашли накануне вечером, 16 мая, в одном из населенных пунктов Аргаяшского района.

По версии следствия, 23-летняя женщина родила ребенка дома. Когда у нее началось кровотечение, она вызвала медиков. На момент приезда скорой помощи младенец был мертв. Его тело нашли в выгребной яме.

По словам матери, о беременности она узнала на позднем сроке. В семье воспитывается еще двое детей. В настоящее время проверяется версия, что женщина сама вызвала роды, потому что не хотела ребенка. Супруг женщины в это время находился на работе.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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