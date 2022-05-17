Путин – нефтяникам: не расхолаживаться от цен, действовать на опережение

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяной отрасли обратился к нефтяникам. Он призвал их заранее сделать выводы и действовать на опережение, а также обращать непродуманные и хаотичные шаги некоторых "партнеров" на пользу себе и своей стране.

При этом глава российского государства добавил, что российские контрагенты не будут делать эти ошибки бесконечно. "Просто нужно прагматично исходить из реалий", – продолжил Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что план дополнительных мер позволяет максимально защищать российские национальные интересы, экономический суверенитет, уделяя внимание нефтяной отрасли. При этом рост цен на нефть не должен расхолаживать российских производителей, считает президент.

"Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным, – подчеркнул Путин. – В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя".

Политику стран Евросоюза в энергетике Путин назвал экономическим аутодафе, самоубийством. Вместе с отказом от российских энергоносителей из Европы в другие регионы перейдет и возможность повышения экономической активности. Но это экономическое аутодафе – внутреннее дело европейских стран, подчеркнул президент России.

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