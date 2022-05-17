Обстрел КПП Теткино: курские села дважды попали под огонь с Украины

Из минометов в Курской области с украинской стороны обстрелян пограничный пункт пропуск Теткино. Губернатор Курской области Роман Старовойт подчеркнул, что пострадавших при обстреле нет. Детали произошедшего уточняются. Курский губернатор пояснил, что при минометном обстреле пострадала территория сахарного завода на окраине пограничного села. Огонь противника, заявил Старовойт, был подавлен. Это второй обстрел Курской области 17 мая с украинской стороны границы.

Ранним утром приграничное село Алексеевка было обстреляно из крупнокалиберного оружия. Пули повредили автомобиль, попали в три частных дома и в здание школы. Обстрел Алексеевки по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина зафиксировали следователи.

В Белгородской области со стороны украинской границы 17 мая было обстреляно село Безымено. Один человек пострадал при огне с Украины.

Пограничный КПП в поселке Теткино уже обстреливался 24 февраля и 29 марта со стороны Украины. 25 апреля в курской области были сбиты два украинских беспилотника, а 27 апреля ПВО перехватила еще один беспилотный летательный аппарат.

С 11 апреля в Курской области действует повышенный (желтый) уровень террористической активности из-за возможности провокаций с украинской территории. Пока он продлен до 25 мая, но после этого обстрела срок действия предупреждения будет точно пролонгирован.

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