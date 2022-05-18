В Челябинске мужчина побил дочь рядом со школой

В Челябинске мужчина побил свою дочь рядом с Образовательным центром №7.

Как передает "Московский Комсомолец", очевидцы засняли на видео, как мужчина вместе с дочерью идет к машине, наносит удар по ее голове, стаскивает рюкзак и швыряет его в багажник. Отец ребенка еще несколько раз ударил и пнул девочку, и они сели в автомобиль.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, правоохранители выехали в школу для выяснения всех обстоятельств.

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