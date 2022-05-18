Аксенов: Россия – не враг украинскому народу

Россия – не враг украинскому народу. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Также руководитель республики выразил уверенность, что добрососедские отношения между странами восстановятся после завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Кроме того, Аксенов убежден, что именно украинские власти под воздействием Запада и националистов на протяжении 8 лет сеяли ненависть между нашими народами.

Ранее глава Крыма заявил, что видит будущее освобожденных Херсонской и Запорожской областей в границах одного государства вместе с полуостровом.

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