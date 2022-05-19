Российские военные успешно вывели спутник на орбиту

В среду 19 мая с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск был осуществлен запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а", несущей военный спутник. Все предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.

Космический аппарат Министерства обороны успешно вышел на орбиту и был взят на сопровождение средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, сообщает ТАСС.

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